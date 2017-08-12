Турецкие СМИ: "Трабзонспор" перехватит Жулиану у "Фенербахче"?

Полузащитник "Зенита" Жулиану, прошедший медобследование для "Фенербахче", продолжит карьеру в "Трабзонспоре", утверждает CNN Turk. По информации источника, клуб из Трабзона предложил петербуржцам 10 миллионов евро за бразильского хавбека, в то время как владельцы клуба из Стамбула договорились о переходе игрока на правах аренды за 1 миллион евро с последующим правом выкупа за 6 миллионов евро.

Отмечается, что "Трабзонспор" готов выплатить указанную сумму тремя траншами в течение одного года. По данным турецких СМИ, Жулиану намерен выступать за "Фенербахче", но "Зенит" собирается принять предложение "Трабзонспора".

Напомним, Жулиану перешел в "Зенит" из "Гремиу" в прошлом году, подписав контракт до 2020 года. В прошлом сезоне он провел за санкт-петербургскую команду 38 матчей, забив 17 голов и оформив 13 результативных передач.