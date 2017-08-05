21:11 5 августа | Футбол — РФПЛ

Турбин ошибочно не удалил игрока "Амкара"

2

На 90+1-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Динамо""Амкар" серьезно ошибся арбитр Евгений Турбин, не удалив игрока гостей Секу Конде за лишение соперника явной возможности забить гол. В том эпизоде африканец сбил Фатоша Бечирая, убегавшего один на один с вратарем. Судья назначил штрафной удар, но показал нарушителю желтую карточку, а не красную. (Александр БОБРОВ)

Текстовая трансляция матча "Динамо" – "Амкар"

2
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Kent....

Очки пусть купит

07:56 6 августа

Патриот Сибири

Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как Бобров, пользуясь своим служебным положением, пытается мочить Турбина.

21:54 5 августа