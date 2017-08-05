Турбин ошибочно не удалил игрока "Амкара"

На 90+1-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Динамо" – "Амкар" серьезно ошибся арбитр Евгений Турбин, не удалив игрока гостей Секу Конде за лишение соперника явной возможности забить гол. В том эпизоде африканец сбил Фатоша Бечирая, убегавшего один на один с вратарем. Судья назначил штрафной удар, но показал нарушителю желтую карточку, а не красную. (Александр БОБРОВ)

Текстовая трансляция матча "Динамо" – "Амкар"