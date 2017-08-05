19:26 5 августа | Футбол — РФПЛ

Турбин ошибочно не назначил пенальти в ворота "Динамо"

Эпизод с неназначенным пенальти. Эпизод с неназначенным пенальти. Эпизод с неназначенным пенальти.
Эпизод с неназначенным пенальти.
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На 89-й минуте матча 4-го тура "Динамо" "Амкар" Евгений Турбин ошибочно не наказал хозяев поля 11-метровым ударом, когда динамовский защитник рукой схватил за майку Алексея Гасилина, задержал его и завалил на газон. Нападающий гостей безуспешно апеллировал к судье. Возможно, в данной ситуации Турбину пригодился бы видеоарбитр. Но в нашем чемпионате видеоповторы пока не используются. (Александр БОБРОВ)

Текстовая трансляция матча "Динамо" – "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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zg

Не лапать Женьку!Он лучший!бомжи знают!)))))))))

22:33 5 августа

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Просто Турбинкин слабый , блатной судейко. Выкормыш Будки.

20:16 5 августа

=TeoDor=

Ошибка -это назначение Турбина на судейство матчей РФПЛ

20:06 5 августа

tigana.1982

При счете 3:0 все уже ясно было...

20:04 5 августа

fullerist

Вторая грубая ошибка Турбина в сезоне. Прошло 4 тура. Сколько их будет к концу чемпионата?

19:39 5 августа