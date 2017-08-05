Турбин ошибочно не назначил пенальти в ворота "Динамо"

На 89-й минуте матча 4-го тура "Динамо" – "Амкар" Евгений Турбин ошибочно не наказал хозяев поля 11-метровым ударом, когда динамовский защитник рукой схватил за майку Алексея Гасилина, задержал его и завалил на газон. Нападающий гостей безуспешно апеллировал к судье. Возможно, в данной ситуации Турбину пригодился бы видеоарбитр. Но в нашем чемпионате видеоповторы пока не используются. (Александр БОБРОВ)
О судействе Евгения Турбина в матче "Динамо" - "Амкар". Ошибся, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. #ДинамоАмкар #судья #referee pic.twitter.com/0HzBHsR0Wh– Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) 5 августа 2017 г.
zg
Не лапать Женьку!Он лучший!бомжи знают!)))))))))
22:33 5 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Просто Турбинкин слабый , блатной судейко. Выкормыш Будки.
20:16 5 августа
=TeoDor=
Ошибка -это назначение Турбина на судейство матчей РФПЛ
20:06 5 августа
tigana.1982
При счете 3:0 все уже ясно было...
20:04 5 августа
fullerist
Вторая грубая ошибка Турбина в сезоне. Прошло 4 тура. Сколько их будет к концу чемпионата?
19:39 5 августа