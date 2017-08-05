Турбин ошибочно не назначил пенальти в ворота "Динамо"

На 89-й минуте матча 4-го тура "Динамо" – "Амкар" Евгений Турбин ошибочно не наказал хозяев поля 11-метровым ударом, когда динамовский защитник рукой схватил за майку Алексея Гасилина, задержал его и завалил на газон. Нападающий гостей безуспешно апеллировал к судье. Возможно, в данной ситуации Турбину пригодился бы видеоарбитр. Но в нашем чемпионате видеоповторы пока не используются. (Александр БОБРОВ)

Текстовая трансляция матча "Динамо" – "Амкар"