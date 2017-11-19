Турбин ошибочно назначил пенальти в пользу "Амкара"

На 90+1-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Ростов" – "Амкар" (0:0) еще одну ошибку допустил Евгений Турбин, назначив 11-метровый удар в пользу гостей. Судье показалось, что Евгений Макеев нарушил правила в единоборстве с Михаилом Гащенковым. Но видеоповтор убеждает в обратном: игрок "Амкара" упал сам, симулируя фол, и заслуживал желтой карточки за неспортивное поведение. (Александр БОБРОВ)
Басист
Ulcer === Ну да, не было - игроков Ростова же можно бить в штрафной ногами и в живот, и в голову, это еще со времен Бердыева повелось.
20:01
Басист
Откровенно бесит манера товарища Боброва приводить в доказательство своих умозаключений не видео, а ФОТО. Так трудно ролик поставить, что ли? Что можно доказать несколькими фотками момента, по которому суждение можно вынести, лишь наблюдая его в динамике? P.S. Пенальти в этот раз и в самом деле левый (знаю, потому как игру смотрел), но это моей оценки методов автора не меняет.
19:59
hant64
И в чём ошибочность? Макеев шлагбаум рукой пермяку поставил (на третьем фото видно хорошо), не пустив его к мячу. Падал, конечно, картинно, но фол был.
19:38
Ulcer
Бобёр! Зенки протри - в пользу Ростова пендаля тоже рядом не было!
18:57