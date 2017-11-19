Турбин ошибочно назначил пенальти в пользу "Амкара"

На 90+1-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Ростов" – "Амкар" (0:0) еще одну ошибку допустил Евгений Турбин, назначив 11-метровый удар в пользу гостей. Судье показалось, что Евгений Макеев нарушил правила в единоборстве с Михаилом Гащенковым. Но видеоповтор убеждает в обратном: игрок "Амкара" упал сам, симулируя фол, и заслуживал желтой карточки за неспортивное поведение. (Александр БОБРОВ)

Арбитр не назначил еще один пенальти в ворота "Амкара"