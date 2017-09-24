Турбин не назначил три пенальти, но может стать арбитром ФИФА

В ближайшие дни европейским футбольным федерациям необходимо передать в ФИФА списки судей-кандидатов на обслуживание международных матчей. По данным "СЭ", в число представителей от России собираются впервые ввести Евгения Турбина. Чтобы это сделать, нужно убрать кого-то из тех, кто входил в список ранее. Скорее всего, место Турбину уступит Виталий Мешков или Сергей Иванов.
Тем временем сегодня судья, который с этого сезона представляет подмосковный Дмитров, допустил три серьезные ошибки в первом тайме матча "Урал" – "Тосно" (3:1).
На 25-й минуте он не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде Кулаков, у которого пытался отобрать мяч Заболотный, сыграл рукой в своей штрафной площади. Судья не стал наказывать "Урал" пенальти и продолжил матч.
Ближе к концу первого тайма арбитр не назначил еще один пенальти в пользу гостей, когда Мирзов пытался добить добить мяч в ворота, но Кулаков не позволил ему это сделать, ударив соперника по левой ноге. Судья и в этот раз продолжил игру.
А на 36-й минуте Турбин "простил" уже гостей. Их защитник Дугалич задержал рукой Евсеева, завалил его на газон в штрафной площади "Тосно" и выиграл борьбу за мяч. Судья фол не зафиксировал и не наказал нарушителя 11-метровым. (Александр БОБРОВ)
- Урал Ек
- Виталий Мешков
- Евгений Турбин
- Антон Заболотный
- Тосно
- Алексей Евсеев
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Денис Кулаков
- Резиуан Мирзов
- Раде Дугалич