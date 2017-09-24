Турбин не назначил три пенальти, но может стать арбитром ФИФА

В ближайшие дни европейским футбольным федерациям необходимо передать в ФИФА списки судей-кандидатов на обслуживание международных матчей. По данным "СЭ", в число представителей от России собираются впервые ввести Евгения Турбина. Чтобы это сделать, нужно убрать кого-то из тех, кто входил в список ранее. Скорее всего, место Турбину уступит Виталий Мешков или Сергей Иванов.

Тем временем сегодня судья, который с этого сезона представляет подмосковный Дмитров, допустил три серьезные ошибки в первом тайме матча "Урал" – "Тосно" (3:1).

Спорный момент на 25-й минуте.

На 25-й минуте он не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде Кулаков, у которого пытался отобрать мяч Заболотный, сыграл рукой в своей штрафной площади. Судья не стал наказывать "Урал" пенальти и продолжил матч.

Спорный момент на 43-й минуте.

Ближе к концу первого тайма арбитр не назначил еще один пенальти в пользу гостей, когда Мирзов пытался добить добить мяч в ворота, но Кулаков не позволил ему это сделать, ударив соперника по левой ноге. Судья и в этот раз продолжил игру.

Спорный момент на 36-й минуте.

А на 36-й минуте Турбин "простил" уже гостей. Их защитник Дугалич задержал рукой Евсеева, завалил его на газон в штрафной площади "Тосно" и выиграл борьбу за мяч. Судья фол не зафиксировал и не наказал нарушителя 11-метровым. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" – "Тосно"