Турбин не назначил пенальти в ворота "Урала"

На 25-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Урал" – "Тосно" арбитр Евгений Турбин совершил серьезную ошибку, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде защитник Денис Кулаков, у которого пытался отобрать мяч нападающий Антон Заболотный, сыграл рукой в своей штрафной площади. Судья не стал наказывать "Урал" пенальти и продолжил матч. (Александр БОБРОВ)
Помпей
турбин это просто НЕДОСУДЬЯ,но зато любимец будогоской клоунессы.Таких к футболу на километр подпускать нельзя!
14:48
Карабаир
У судьи явно неудачный угол обзора по этому нарушению,а пеналь был 100%
14:46
novic
На добивании был второй пенальти.
14:45