Турбин не назначил пенальти в ворота "Урала"

На 25-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Урал" – "Тосно" арбитр Евгений Турбин совершил серьезную ошибку, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде защитник Денис Кулаков, у которого пытался отобрать мяч нападающий Антон Заболотный, сыграл рукой в своей штрафной площади. Судья не стал наказывать "Урал" пенальти и продолжил матч. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" – "Тосно"