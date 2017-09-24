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14:35 | Футбол — РФПЛ

Турбин не назначил пенальти в ворота "Урала"

Спорный эпизод на 25-й минуте матча "Урал" - "Тосно". Спорный эпизод на 25-й минуте матча "Урал" - "Тосно". Спорный эпизод на 25-й минуте матча "Урал" - "Тосно". Спорный эпизод на 25-й минуте матча "Урал" - "Тосно".
Спорный эпизод на 25-й минуте матча "Урал" - "Тосно".
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На 25-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Урал""Тосно" арбитр Евгений Турбин совершил серьезную ошибку, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде защитник Денис Кулаков, у которого пытался отобрать мяч нападающий Антон Заболотный, сыграл рукой в своей штрафной площади. Судья не стал наказывать "Урал" пенальти и продолжил матч. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" – "Тосно"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Помпей

турбин это просто НЕДОСУДЬЯ,но зато любимец будогоской клоунессы.Таких к футболу на километр подпускать нельзя!

14:48

Карабаир

У судьи явно неудачный угол обзора по этому нарушению,а пеналь был 100%

14:46

novic

На добивании был второй пенальти.

14:45