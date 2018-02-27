Тульский "Арсенал" уступил "Окжетпесу" в товарищеском матче

Тульский "Арсенал" проиграл "Окжетпесу" со счетом 1:2 в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке. В составе туляков отличился нападающий Федерико Расич.
Отметим, что российской команде сегодня предстоит еще одна контрольная игра - против БАТЭ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
Товарищеские матчи
"Арсенал" Тула (Россия) - "Окжетпес" (Казахстан) - 1:2 (0:1)
Голы: Баженов, 26 (0:1). Расич, 50 (1:1). Жумаханов, 68 (1:2).
"Арсенал" (Тула): Обухов (Березин, 46), Хагуш (Буранов, 31), Денисов, Сунзу, Берхамов, Александров, Ивакин, Шевченко, Джорджевич, Расич, Аджоев.
Судья: Ковтун (Молдавия).
27 февраля. Белек.