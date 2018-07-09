Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Аустрией"

Тульский "Арсенал" сыграл вничью в контрольном матче с венской "Аустрия" со счетом 2:2. Дубль оформил Сергей Ткачев (на 47-й и 48-й минутах). Следующий матч "Арсенал" проведет 13 июля с голландским клубом "Витесс".

Товарищеский матч

"Аустрия В" - "Арсенал Т" - 2:2 (1:0)

Голы: Кадири Мохаммед, 24 (1:0). Ткачев, 47 (1:1). Ткачев, 48 (1:2). Заламон, 53 (2:2).

"Арсенал": Левашов (Нигматуллин, 62), Комбаров (Хагуш, 62), Григалава (Денисов, 62), Беляев, Альварес (Сокол, 76), Горбатенко (Мингазов, 76), Берхамов (Костадинов, 61), Ткачев, Александров (Лесовой, 62), Чаушич, Кангва (Аджоев, 76).

Судья: ВАЙКСЛА (Австрия).

9 июля. Австрия