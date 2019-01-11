Тульский "Арсенал" проведет семь контрольных матчей в рамках трех тренировочных сборов в турецком Белеке, информирует ТАСС со ссылкой на прес-службу клуба.

Первый сбор пройдет с 12 по 23 января. Тульская команда 19 января сыграет с венгерским клубом "Пакш", а 23 января встретится с вице-чемпионом польского чемпионата "Ягеллонией".

Второй сбор команды пройдет с 27 января по 9 февраля. "Арсенал" 31 января проведет матч с сербским клубом "Младост", 4 февраля сыграет с казахстанским "Жетысу", а 8 февраля встретится с шведским "Кальмаром".

В рамках третьего сбора, который пройдет с 13 по 22 февраля, "Арсенал" проведет два спарринга: 15 февраля - с белорусским "Торпедо-БелАЗ", а 18 февраля - с казахстанским "Кайратом".