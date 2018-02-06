18:59 | Футбол — РФПЛ

Тульский "Арсенал" проиграл тбилисскому "Динамо", гол Дзюбы не засчитан

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Тульский "Арсенал" проиграл тбилисскому "Динамо" в контрольном матче. Полную игру за туляков провел форвард Артем Дзюба, арендованный у "Зенита" до конца сезона. На 89-й минуте он забил гол, однако мяч не был засчитан.

Также 90 минут отыграл еще один арендованный у питерцев футболист - защитник Иван Новосельцев.

Контрольный матч

"АРСЕНАЛ" (Россия) - "Динамо" (Грузия) - 0:1 (0:0)

Гол: Китейшвили, 63.

"Арсенал": Левашов, Хагуш, Денисов (Беляев, 67), Новосельцев, Максимов (Альварес, 67), Ткачев (Горбатенко, 61), Буранов (Чаушич, 67), Александров (Джорджевич, 67), Ивакин, Дзюба, Аджоев. 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ЗЮК~

Пересечение боковой линии-это не гол.

21:36

RSDsouth

Артем, Рыжый - удачи в Туле !

19:48

Хома Сапиенс

После матча судья безуспешно пытался найти свой свисток в раздевалке.

19:43