Тульский "Арсенал" проиграл тбилисскому "Динамо", гол Дзюбы не засчитан

Тульский "Арсенал" проиграл тбилисскому "Динамо" в контрольном матче. Полную игру за туляков провел форвард Артем Дзюба, арендованный у "Зенита" до конца сезона. На 89-й минуте он забил гол, однако мяч не был засчитан.

Также 90 минут отыграл еще один арендованный у питерцев футболист - защитник Иван Новосельцев.

89` Гол! Есть первый гол Дзюбы за "Арсенал"... А, нет!

Арбитр что-то увидел неправомерное в действиях Артёма! Мяч не засчитан! – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 6 февраля 2018 г.

Контрольный матч

"АРСЕНАЛ" (Россия) - "Динамо" (Грузия) - 0:1 (0:0)

Гол: Китейшвили, 63.

"Арсенал": Левашов, Хагуш, Денисов (Беляев, 67), Новосельцев, Максимов (Альварес, 67), Ткачев (Горбатенко, 61), Буранов (Чаушич, 67), Александров (Джорджевич, 67), Ивакин, Дзюба, Аджоев.