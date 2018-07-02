Тульский "Арсенал" проиграл "Ботошани"

Тульский "Арсенал" в товарищеском матче проиграл "Ботошани" со счетом 1:2. Единственный гол в составе российской команды забил Сергей Ткачев, права на которого принадлежат ЦСКА.

Товарищеский матч

"АРСЕНАЛ" Т (Россия) - "Ботошани" (Румыния) - 1:2 (1:1)

Голы: Китошкэ, 28 (0:1). Ткачев, 37 (1:1). Голофка, 71 (1:2).

"Арсенал": Нигматуллин (Левашов, 46), Хагуш, Беляев, Альварес, Сокол, Горбатенко, Ткачев (Лелюхин, 66), Чаушич (Аджоев, 66), Ивакин, Кангва (Коробов, 46), Лесовой (Изотов, 66).

2 июля. Вергль. Стадион "Sportstadion Worgl".