Тульский "Арсенал" представил голкипера Обухова

Вратарь "Зенита" Игорь Обухов перешел в тульский "Арсенал" сообщает пресс-служба туляков. "Оружейники" подписали 21-летнего игрока на правах аренды до конца текущего сезона с правом выкупа.

Голкипер будет выступать под 1-м номером.

Напомним, что с апреля 2017 года по январь 2018 Обухов находился в аренде в "Тюмени". За сибиряков он провел 31 игру, в которых пропустил 39 голов.