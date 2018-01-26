Тульский "Арсенал" представил голкипера Обухова

Вратарь "Зенита" Игорь Обухов перешел в тульский "Арсенал" сообщает пресс-служба туляков. "Оружейники" подписали 21-летнего игрока на правах аренды до конца текущего сезона с правом выкупа.
Голкипер будет выступать под 1-м номером.
Напомним, что с апреля 2017 года по январь 2018 Обухов находился в аренде в "Тюмени". За сибиряков он провел 31 игру, в которых пропустил 39 голов.
Игорь Обухов - вратарь @pfc_arsenal! https://t.co/FunuVHbTe8 pic.twitter.com/3iCqaTti3J– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 26 января 2018 г.
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Дополнительная информация
https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/igor-obukhov-vratar-arsenala-/