22:47 26 января | Футбол — РФПЛ

Тульский "Арсенал" представил голкипера Обухова


Вратарь "Зенита" Игорь Обухов перешел в тульский "Арсенал" сообщает пресс-служба туляков. "Оружейники" подписали 21-летнего игрока на правах аренды до конца текущего сезона с правом выкупа.

Голкипер будет выступать под 1-м номером.

Напомним, что с апреля 2017 года по январь 2018 Обухов находился в аренде в "Тюмени"За сибиряков он провел 31 игру, в которых пропустил 39 голов.

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https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/igor-obukhov-vratar-arsenala-/

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