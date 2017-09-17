Тульский "Арсенал" пожелал выздоровления Панченко

Тульский "Арсенал" в своем Твиттере выразил поддержку нападающему "Динамо" Кириллу Панченко, который получил тяжелую травму в очном матче команд в рамках 10-го тура чемпионата России. Форвард бело-голубых из-за повреждения крестообразной связки пропустит не менее полугода.
- Руководство тульского "Арсенала", тренерский штаб и футболисты желают скорейшего восстановления игроку сборной России и "Динамо" Кириллу Панченко, - говорится в сообщении.
Руководство @pfc_arsenal тренерский штаб и футболисты желают скорейшего восстановления игроку @TeamRussia и @FCDM_official Кириллу Панченко! pic.twitter.com/MPlwlS0Cij– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 17 сентября 2017 г.