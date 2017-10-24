14:37 | Футбол — РФПЛ

Тульский "Арсенал" поприветствовал болельщиков ЦСКА

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Тульский "Арсенал" поприветствовал болельщиков ЦСКА в преддверии матча 15-го тура чемпионата России. Отмечается, что для поклонников армейцев выделили 2000 билетов, которые были переданы для распространения в ЦСКА.

"Добро пожаловать в Тулу, болельщики красно-синих!", - говорится на сайте "Арсенала". 

Матч "Арсенал" - ЦСКА состоится в пятницу, 27 октября. Начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/bolelshchiki-tsska-dobro-pozhalovat-v-tuluo/

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