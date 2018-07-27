Тульский "Арсенал" пополнился тремя игроками

Тульский "Арсенал" заключил соглашения с тремя новыми футболистами, информирует официальный сайт клуба.

24-летний голкипер Егор Шамов выступал за клубы ПФЛ "Биолог– Новокубанск" и брянское "Динамо", в сезоне ФНЛ-2017/18 защищал ворота "Луча-Энергии". Контракт заключен по схеме "2+1".

21-летний защитник Артем Сокол является воспитанником московского "Спартака", в прошлом сезоне сыграл 30 матчей и забил 1 мяч в ФНЛ за "Спартак-2". Призывается в молодежную сборную России.

20-летний полузащитник Даниил Лесовой является воспитанником школы киевского "Динамо". В минувшем сезоне играл в первом дивизионе за "Зенит-2"​. В "Арсенале" хавбек будет играть на условиях аренды.