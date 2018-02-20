Тульский "Арсенал" победил сербское "Динамо"

Тульский "Арсенал" сегодня в контрольном матче на сборе в Турции победил сербское "Динамо" со счетом 1:0. Единственный мяч на 85-й минуте забил Кантемир Берхамов.

Напомним, что новичок "Арсенала" Иван Новосельцев, перешедший к "оружейникам" зимой на правах аренды, в сегодняшней встрече получил легкое повреждение. В конце первого тайма центральный защитник слегка поскользнулся на мокром газоне и тут же был заменен. По словам главного тренера Миодрага Божовича, травма не носит серьезного характера.

Позднее сегодня "Арсенал" проведет еще один контрольный матч против алма-атинского "Кайрата". Эта игра начнется в 17.00 по московскому времени.