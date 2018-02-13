Тульский "Арсенал" переиграл "Торпедо-БелАЗ"

В товарищеском матче тульский "Арсенал" обыграл "Торпедо-БелАЗ" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Федерико Расич, отличившись с пенальти.

Отметим, что сегодня в 17.00 по московскому времени состоится вторая контрольная игра между этими командами.

Товарищеский матч

"Арсенал" Тула - "Торпедо-БелАЗ" - 1:0 (1:0)

Гол: Расич, 36 - с пенальти (1:0).

Нереализованный пенальти: Максимов (Арсенал Т), 27 (вратарь)

"Арсенал": Обухов, Хагуш, Денисов, Новосельцев, Сунзу (Буранов, 68), Максимов, Берхамов, Александров, Шевченко, Расич, Аджоев.

Предупреждение: Денисов, 27.

Судья: Василаускас (Литва).

13 февраля. Стадион Cornelia Delux.