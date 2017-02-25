Тульский "Арсенал" одолел "Динамо" из Тбилиси

Тульский "Арсенал" в товарищеском матче нанес поражение тбилисскому "Динамо" – 2:1. Решающим стал автогол Лаши Тотадзе на шестой добавленной минуте встречи. Также у туляков отличился Игорь Шевченко.

Товарищеский матч

"АРСЕНАЛ" (Россия) – "Динамо" (Грузия) – 2:1 (0:0)

Голы: Кутсия, 64 (0:1). Шевченко, 79 (1:1). Тотадзе, 90 - в свои ворота (2:1).

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов (Буранов, 72), Сунзу, Вергара (Ершов, 65), Горбатенко, Бурчану, Александров (Аджоев, 82), Бурмистров, Расич (Шевченко, 37).