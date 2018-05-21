Тульский "Арсенал" объявил об уходе Миодрага Божовича с поста главного тренера команды. Ранее сам 49-летний черногорский специалист отметил, что принял решение об уходе, потому что руководство клуба вовремя не предложило ему новый контракт.

– "Арсенал" благодарит Миодрага Божовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры, – отмечается в сообщении.

Напомним, Божович возглавлял туляков в сезоне-2017/18. Под его руководством команда заняла седьмое место в чемпионате России, что является лучшим результатом в истории клуба.

👏СПАСИБО, МИОДРАГ!



Черногорский специалист Миодраг Божович покинул пост главного тренера "Арсенала".



ПФК "Арсенал" благодарит Миодрага Божовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры. pic.twitter.com/0IzGROaZuc – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 21 мая 2018 г.

"Арсенал" хочет продлить контракт с Божовичем. Но тот неделю не выходит на связь //

"Арсенал": Божович получил предложение продлить контракт,

но ответа на данный момент не последовало //

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