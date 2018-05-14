Тульский "Арсенал" на сборах сыграет с "Витессом" Слуцкого

Тульский "Арсенал" на официальном сайте сообщил, что команда начнет подготовку к сезону-2018/19 15 июня. Первый сбор туляки проведут дома на базе "Желдормаш".

Второй сбор команды Миодрага Божовича пройдет в Австрии с 1 по 14 июля. За это время команда проведет 4 контрольные встречи. На данный момент известны имена двух из них: "Аустрия" (9 июля) и "Витесс" (13 июля). Соперники по контрольным играм, намеченным на 3 и 6 июля, уточняются.

Отметим, что летом 2018 года к работе в качестве главного тренера "Витесса" приступит бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.