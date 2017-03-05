Тульский "Арсенал" может подать жалобу в РФС на судейство в матче с "Оренбургом"

Тульский "Арсенал" рассмотрит возможность подачи жалобы в РФС на матч 18-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (0:3). Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Балашов. По его словам, судья отработал непрофессионально.

– Мы рассмотрим такую возможность (подачи жалобы) с президентом клуба в понедельник, – цитирует ТАСС Балашова. – После 0:3 обсуждать судейство не совсем правильно, но если вы хотите знать мое личное мнение, не считаю работу судьи профессиональной. Имею в виду вообще саму манеру судейства, не только момент с пенальти, но это сложный момент, который требует долгого обсуждения.