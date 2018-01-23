Тульский "Арсенал" и "Теннис Боруссия" сыграли вничью

Тульский "Арсенал" в товарищеском матче с клубом "Теннис Боруссия" сыграл вничью. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе российской команды точными ударами отметились Эванс Кангва и Игорь Горбатенко.

Товарищеский матч

"Арсенал" Тула - "Теннис Боруссия" - 2:2 (1:0)

Голы: Кангва, 39 (1:0). Тиагу Рокенбах, 58 (1:1). Хас, 59 (1:2). Горбатенко, 74 (2:2). "Арсенал ": Обухов (Желнин, 46), Григалава (Денисов, 46), Хагуш (Сунзу, 46), Беляев (Ярмолицкий, 46), Альварес (Горбатенко, 46), Максимов (Ткачев, 46), Берхамов (Александров, 46), Чаушич (Ивакин, 46), Сикоев (Мингазов, 46), Расич (Шевченко, 46), Кангва (Джорджевич, 46).

Предупреждения: Чаушич, 24. Альварес, 32.