Тульский "Арсенал" и "Амкар" сыграли вничью в молодежном первенстве

Тульский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с "Амкаром" в матче 8-го тура молодежного первенства премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:2.

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8-й тур

"Арсенал – мол." (Тула) – "Амкар – мол." (Пермь) – 2:2 (1:1).

Голы: Лобзин, 18 (1:0). Чухланцев, 29 (1:1). Чухланцев, 57 (1:2). Лобзин, 62 (2:2).

Судья: Цыгаонк (Владивосток).

25 августа. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".