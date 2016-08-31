Тульский "Арсенал" арендовал защитника "Милана"

Защитник "Милана" Херсон Вергара продолжит карьеру в тульском "Арсенале", сообщает пресс-служба российской команды. "Канониры" арендовали 22-летнего колумбийца до конца сезона. Подробности сделки не разглашаются.
Вергара перебрался в "Милан" в 2013 году за сумму около 2 миллионов евро. С тех пор он ни разу не сыграл за красно-черных в официальных матчах, выступая по арендам за "Парму", "Авеллино" и "Ливорно". Отметим также, что в составе молодежной сборной Колумбии защитник становился чемпионом Южной Америки в том же 2013 году.
Трансферное окно закрывается. LIVE!
22-летний колумбийский защитник Джерсон Вергара арендован @pfc_arsenal на 1 год у "Милана" pic.twitter.com/uuhHneDXiH– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 31 августа 2016 г.
mihailmboss
я в шоке. Это же звезда Италии, и южной столицы Италии, основной защитник лучшей команды прошлого итальянского
19:16
Гаттузо зол!
GerychZ ////Им бы еще брендовую фишечку добавить, например, Арсенал Юнайтед или Арсенал Форсэз, или Арсенал Хони-кейк.
19:07
Убийца бобика
GerychZ ✯ Странно, обычно с таким фейсом к коням переходят )) ===============или спартак
19:01
GerychZ ✯
Гаттузо зол! - Ну не мудрено, Арсенал-то на слуху во всем мире, а коней вон даже Гарсия не смог название вспомнить перед первой встречей Ромы и ЦСКА в недавней ЛЧ..))
18:58
Гаттузо зол!
GerychZ ✯ ////Он отказался к коням! Сказал Арсенал знаю, а ЦСКА енто что? Имидж Арсенала сказался в борьбе за этого топового заща, наследника Несты и Каннаваро.
18:51
ИЛ-222
Судя по сему Арсенал перебил по деньгам Крылья. А кто денег дал, Ростехнологии? Осторожно с ними, у Крыльев тоже этот "спонсор" побывал, до сих пор с долгами расхлебаться не могут.
18:51
GerychZ ✯
Странно, обычно с таким фейсом к коням переходят ))
18:47
П_о_в_а_р
ЦСКА 71 - А не окажется ли что это новый осёл? --------------------- Кто знает. Но Беляева уже не исправить.
18:38
ЦСКА 71
П_о_в_а_р Возьмём за дежурную версию) А не окажется ли что это новый осёл? И вообще, где напы?
18:35
engaer
Парень явно решил, что Арсенал лондонский.=) Сейчас до него дойдет.
18:32
shpasic
Тульский Арсенал арендовал защитника калужского Милана.
18:27
П_о_в_а_р
ЦСКА 71 - И зачем он нужен? ------------------------- Вместо осла Беляева.
18:25
Гаттузо зол!
ЦСКА 71 /////Ничем хорошим он неизвестен. Может вы из него сделаете качественный пряник. В Милане не смогли. Но все-равно удивительный переход.
18:25
ЦСКА 71
Кто знает чем хорош или известен данный игрок? И зачем он нужен? А нападающих забивных никто не хочет в Арсенале приобрести?
18:21