Тульский "Арсенал" арендовал защитника "Милана"

Защитник "Милана" Херсон Вергара продолжит карьеру в тульском "Арсенале", сообщает пресс-служба российской команды. "Канониры" арендовали 22-летнего колумбийца до конца сезона. Подробности сделки не разглашаются.

Вергара перебрался в "Милан" в 2013 году за сумму около 2 миллионов евро. С тех пор он ни разу не сыграл за красно-черных в официальных матчах, выступая по арендам за "Парму", "Авеллино" и "Ливорно". Отметим также, что в составе молодежной сборной Колумбии защитник становился чемпионом Южной Америки в том же 2013 году.

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