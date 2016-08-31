18:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тульский "Арсенал" арендовал защитника "Милана"

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Защитник "Милана" Херсон Вергара продолжит карьеру в тульском "Арсенале", сообщает пресс-служба российской команды. "Канониры" арендовали 22-летнего колумбийца до конца сезона. Подробности сделки не разглашаются.

Вергара перебрался в "Милан" в 2013 году за сумму около 2 миллионов евро. С тех пор он ни разу не сыграл за красно-черных в официальных матчах, выступая по арендам за "Парму", "Авеллино" и "Ливорно". Отметим также, что в составе молодежной сборной Колумбии защитник становился чемпионом Южной Америки в том же 2013 году.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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mihailmboss

я в шоке. Это же звезда Италии, и южной столицы Италии, основной защитник лучшей команды прошлого итальянского

19:16

Гаттузо зол!

GerychZ ////Им бы еще брендовую фишечку добавить, например, Арсенал Юнайтед или Арсенал Форсэз, или Арсенал Хони-кейк.

19:07

Убийца бобика

GerychZ &#10031; Странно, обычно с таким фейсом к коням переходят )) ===============или спартак

19:01

GerychZ ✯

Гаттузо зол! - Ну не мудрено, Арсенал-то на слуху во всем мире, а коней вон даже Гарсия не смог название вспомнить перед первой встречей Ромы и ЦСКА в недавней ЛЧ..))

18:58

Гаттузо зол!

GerychZ &#10031; ////Он отказался к коням! Сказал Арсенал знаю, а ЦСКА енто что? Имидж Арсенала сказался в борьбе за этого топового заща, наследника Несты и Каннаваро.

18:51

ИЛ-222

Судя по сему Арсенал перебил по деньгам Крылья. А кто денег дал, Ростехнологии? Осторожно с ними, у Крыльев тоже этот "спонсор" побывал, до сих пор с долгами расхлебаться не могут.

18:51

GerychZ ✯

Странно, обычно с таким фейсом к коням переходят ))

18:47

П_о_в_а_р

ЦСКА 71 - А не окажется ли что это новый осёл? --------------------- Кто знает. Но Беляева уже не исправить.

18:38

ЦСКА 71

П_о_в_а_р Возьмём за дежурную версию) А не окажется ли что это новый осёл? И вообще, где напы?

18:35

engaer

Парень явно решил, что Арсенал лондонский.=) Сейчас до него дойдет.

18:32

shpasic

Тульский Арсенал арендовал защитника калужского Милана.

18:27

П_о_в_а_р

ЦСКА 71 - И зачем он нужен? ------------------------- Вместо осла Беляева.

18:25

Гаттузо зол!

ЦСКА 71 /////Ничем хорошим он неизвестен. Может вы из него сделаете качественный пряник. В Милане не смогли. Но все-равно удивительный переход.

18:25

ЦСКА 71

Кто знает чем хорош или известен данный игрок? И зачем он нужен? А нападающих забивных никто не хочет в Арсенале приобрести?

18:21

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Материалы других СМИ