Туктамышева сделала прогноз на матч "Локомотив" - "Урал"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что "Локомотив" победит "Урал" в домашнем матче 15-го тура премьер-лиги.

- Недавно мы общались в Твиттере с президентом "Локомотива", и я решила сделать прогноз именно на этот матч. А именно на то, что "Локомотив" выиграет, - приводит bookmaker-ratings.ru слова Туктамышевой. - "Урал" в десяти последних играх проиграл только один раз, и я уверена, что и сейчас он хорошо сыграет. Засядет в обороне, в результате чего "Локомотив" забьет максимум один гол. Больше "Урал" пропускал лишь два месяца назад.

"Локомотив" после 14 туров занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. "Урал" с 19 баллами располагается на 7-й строчке.

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