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Трудинспекция оштрафует "Томь" за долги по зарплате

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Государственный инспектор труда в Томской области Вадим Березовский сообщил, что ведомство потребовало от "Томи" погасить задолженность перед игроками. Клуб будет оштрафован за нарушение трудового законодательства на сумму до 50 тысяч рублей. Долги перед сотрудниками у томского клуба существуют с июня 2016 года.

Ранее сообщалось, что "Томь" не выплачивает игрокам зарплату с начала сезона и начнет погашать долги после Нового года. Из-за сложной финансовой ситуации клуб может доиграть чемпионат дублирующим составом.

- Закончена проверка по двум заявлениям - футболиста и сотрудника клуба, - приводит ТАСС слова Березовского. - Задолженность подтвердилась, работодателю выдано предписание об устранении нарушения трудового законодательства. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности. Штраф будет за нарушение трудового законодательства, вне зависимости от того, будет ли погашена задолженность.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3917338

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