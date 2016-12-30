Трудинспекция оштрафует "Томь" за долги по зарплате

Государственный инспектор труда в Томской области Вадим Березовский сообщил, что ведомство потребовало от "Томи" погасить задолженность перед игроками. Клуб будет оштрафован за нарушение трудового законодательства на сумму до 50 тысяч рублей. Долги перед сотрудниками у томского клуба существуют с июня 2016 года.

Ранее сообщалось, что "Томь" не выплачивает игрокам зарплату с начала сезона и начнет погашать долги после Нового года. Из-за сложной финансовой ситуации клуб может доиграть чемпионат дублирующим составом.

- Закончена проверка по двум заявлениям - футболиста и сотрудника клуба, - приводит ТАСС слова Березовского. - Задолженность подтвердилась, работодателю выдано предписание об устранении нарушения трудового законодательства. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности. Штраф будет за нарушение трудового законодательства, вне зависимости от того, будет ли погашена задолженность.