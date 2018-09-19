Трогательное видео "Зенита". Юный фанат вручил Дзюбе приз лучшего игрока августа

Самое трогательное видео недели! Болельщик, увидевший невероятную игру Артема Дзюбы в домашнем матче с минским "Динамо", передал ему приз "G-Drive. Лучший игрок" августа!



Подробнее о награде: https://t.co/3iK44PdscS#Дзюбамания pic.twitter.com/SxU5FGwqib