18:44 | Футбол — РПЛ

Трогательное видео "Зенита". Юный фанат вручил Дзюбе приз лучшего игрока августа

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"Зенит" в своем официальном Твиттере опубликовал видео, на котором юный болельщик сине-бело-голубых Ваня Широков вручил нападающему Артему Дзюбе приз лучшего игрока августа.

Дзюба в текущем сезоне провел 9 матчей в составе "Зенита", забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи.

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