Трогательное видео "Зенита". Юный фанат вручил Дзюбе приз лучшего игрока августа

"Зенит" в своем официальном Твиттере опубликовал видео, на котором юный болельщик сине-бело-голубых Ваня Широков вручил нападающему Артему Дзюбе приз лучшего игрока августа.
Самое трогательное видео недели! Болельщик, увидевший невероятную игру Артема Дзюбы в домашнем матче с минским "Динамо", передал ему приз "G-Drive. Лучший игрок" августа!– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 19 сентября 2018 г.
Подробнее о награде: https://t.co/3iK44PdscS#Дзюбамания pic.twitter.com/SxU5FGwqib
Дзюба в текущем сезоне провел 9 матчей в составе "Зенита", забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи.