Трое фанатов "Спартака", задержанных за драку с болельщиками ЦСКА, вышли на свободу

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал "СЭ" о том, что трех фанатов "Спартака", которые участвовали в драке с болельщиками ЦСКА​, выпустили из изолятора временного содержания. Инцидент произошел 22 сентября, за день до дерби (1:1), у столичного ресторана "Изба". В среду прошли обыски на квартирах ряда фанатов красно-белых, после чего трое были задержаны.

– Этих людей выпустили, они содержались в изоляторе временного содержания Северо-западного административного округа, – сказал Мельников. – Никаких претензий на условия в ИВС не поступало ни от них самих, ни от адвокатов. Я общался с ними, один из задержанных болельщиков сообщил, что не ожидал в изоляторе такого человеческого отношения. Думал, что будет гораздо хуже. Но и книги предоставили, и питание хорошее. В изоляторы временного содержания привозят еду из столовых – заключены соответствующие соглашения. Питание действительно очень неплохое.

– Сколько фанатов продержали в изоляторе?

– Чуть больше суток. Они были задержаны по подозрению в хулиганстве, совершенном группой лиц. Насколько мне известно, это руководители фанатских объединений. Следствие выступало ос инициативой об аресте, но прокуратора не поддержала. Ее сотрудники замечательно во всем разобрались и решили, что действия задержанных не подпадают под уголовный кодекс. (Игорь Новиков)