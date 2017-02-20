13:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Трибуны стадиона "Урала" назовут в честь знаковых футболистов клуба

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"Урал" принял решение дополнить существующие буквенные названия трибун своего стадиона именами прославленных ветеранов клуба, информирует пресс-служба команды. В течение ближайшего месяца все четыре трибуны домашней арены клуба обретут новые названия. Они будут носить фамилии легенд свердловского футбола.

Фанатская трибуна "В" сменит имя первой, за ней – все остальные. Открытие фанатского сектора под новым именем состоится 28 февраля на домашнем матче против "Краснодара". Акция, посвященная истории клуба, пройдет в несколько этапов. Имена, которые будут носить трибуны, выберут болельщики клуба – уже сегодня на сайте команды стартует голосование по выбору имени для фанатской трибуны. Итоги будут подведены 25 февраля. Далее планируется провести аналогичные голосования по выбору имен для остальных трибун – А, С и D.

Для каждой из четырех трибун клуб представит на выбор болельщиков троих кандидатов. Среди номинантов для фанатской трибуны "В" прославленные свердловские футболисты: Геннадий Епишин, установивший рекорд результативности клуба в одном сезоне за весь советский период – 28 голов в чемпионате за 40 игр в 1967 году, лучший бомбардир в истории клуба Сергей Гаврилов, и Владимир Голубев – рекордсмен среди вратарей по количеству проведенных в составе команды сезонов и игр.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5397/

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