Три удаления за 15 туров – новый рекорд чемпионата

Красная карточка в матче против "Анжи" стала для Александра Гацкана третьей в чемпионате-2016/17. Он повторил рекорд турнира по числу удалений. Причем в третий раз молдавский хавбек "Ростова" досрочно покинул поле уже в 15-м туре, тогда как Лассана Диарра получил третью красную карточку в 19-м туре сезона-2013/14. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, получавшие наибольшее количество

красных карточек за сезон

* Тур, в котором получена третья красная карточка.