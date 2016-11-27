Три удаления за 15 туров – новый рекорд чемпионата

Красная карточка в матче против "Анжи" стала для Александра Гацкана третьей в чемпионате-2016/17. Он повторил рекорд турнира по числу удалений. Причем в третий раз молдавский хавбек "Ростова" досрочно покинул поле уже в 15-м туре, тогда как Лассана Диарра получил третью красную карточку в 19-м туре сезона-2013/14. (Кирилл БУРДАКОВ)
Футболисты, получавшие наибольшее количество
красных карточек за сезон
|
Игрок
|
Сезон
|
Клуб
|
Матчи
|
Удаления
|
3-я карточка*
|
2016/17
|
11
|
3
|
15-й
|
2013/14
|
21
|
3
|
19-й
|
2007
|
25
|
3
|
22-й
|
1995
|
25
|
3
|
23-й
|
2007
|Кубань
|
25
|
3
|
25-й
|
1995
|
23
|
3
|
26-й
|
1999
|
23
|
3
|
28-й
|
2010
|
26
|
3
|
30-й
* Тур, в котором получена третья красная карточка.
#НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #РостовАнжи 2:0 (Грубая игра Александр Гацкан - КК) @rostovfc pic.twitter.com/0vXkd6RAh9– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 27 ноября 2016 г.
никнейм1
Ну это точно для Гацкана не предел.
19:59