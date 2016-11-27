19:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Три удаления за 15 туров – новый рекорд чемпионата

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Красная карточка в матче против "Анжи" стала для Александра Гацкана третьей в чемпионате-2016/17. Он повторил рекорд турнира по числу удалений. Причем в третий раз молдавский хавбек "Ростова" досрочно покинул поле уже в 15-м туре, тогда как Лассана Диарра получил третью красную карточку в 19-м туре сезона-2013/14. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, получавшие наибольшее количество
красных карточек за сезон

Игрок

Сезон

Клуб

Матчи

Удаления

3-я карточка*

Александр ГАЦКАН

2016/17

Ростов

11

3

15-й

Лассана ДИАРРА

2013/14

Анжи/Локомотив

21

3

19-й

Леандро ФЕРНАНДЕС

2007

Динамо

25

3

22-й

Юрий КОВТУН

1995

Динамо

25

3

23-й

Александр ОРЕХОВ

2007

 Кубань

25

3

25-й

Сергей ЖУНЕНКО

1995

Ротор

23

3

26-й

Эрик ЯХИМОВИЧ

1999

Динамо

23

3

28-й

Дмитрий ТАРАСОВ

2010

Локомотив

26

3

30-й

* Тур, в котором получена третья красная карточка.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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никнейм1

Ну это точно для Гацкана не предел.

19:59

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