Три трофея за полгода. ЦСКА напомнил о "третьем пришествии" Вагнера

ЦСКА в своем Твиттере напомнил, что пять лет назад, 16 января 2013 года, в клуб вернулся нападающий Вагнер Лав. Для бразильского форварда этот переход в московскую команду стал третьим в карьере.
Он провел в составе армейцев полгода, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок России, после чего перешел в "Шаньдун Лунэн".
В общей сложности Вагнер выступал за ЦСКА на протяжении 10 сезонов. За это время он завоевал 14 трофеев, включая Кубок УЕФА и три титула чемпиона страны. В 259 матчах в составе армейцев бразилец забил 124 мяча.
И, конечно, был еще Суперкубок 🏆 pic.twitter.com/8Hehml90gw– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 16 января 2018 г.
njlws.9957
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
14:57
Jean4
Даешь четвертое пришествие!
13:45
alex-ls
триста лет тому назад...
12:23