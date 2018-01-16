11:48 | Футбол — РФПЛ

Три трофея за полгода. ЦСКА напомнил о "третьем пришествии" Вагнера

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ЦСКА в своем Твиттере напомнил, что пять лет назад, 16 января 2013 года, в клуб вернулся нападающий Вагнер Лав. Для бразильского форварда этот переход в московскую команду стал третьим в карьере.

Он провел в составе армейцев полгода, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок России, после чего перешел в "Шаньдун Лунэн".

В общей сложности Вагнер выступал за ЦСКА на протяжении 10 сезонов. За это время он завоевал 14 трофеев, включая Кубок УЕФА и три титула чемпиона страны. В 259 матчах в составе армейцев бразилец забил 124 мяча.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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njlws.9957

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok

14:57

Jean4

Даешь четвертое пришествие!

13:45

alex-ls

триста лет тому назад...

12:23