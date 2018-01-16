Три трофея за полгода. ЦСКА напомнил о "третьем пришествии" Вагнера

ЦСКА в своем Твиттере напомнил, что пять лет назад, 16 января 2013 года, в клуб вернулся нападающий Вагнер Лав. Для бразильского форварда этот переход в московскую команду стал третьим в карьере.

Он провел в составе армейцев полгода, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок России, после чего перешел в "Шаньдун Лунэн".

В общей сложности Вагнер выступал за ЦСКА на протяжении 10 сезонов. За это время он завоевал 14 трофеев, включая Кубок УЕФА и три титула чемпиона страны. В 259 матчах в составе армейцев бразилец забил 124 мяча.