18:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Три поражения подряд из спартаковских тренеров пережил только Карпин

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Поражение от "Зенита" со счетом 2:4 стало третьим подряд для подопечных Массимо Карреры с учетом кубкового поединка в Хабаровске. После ухода Романцева столь длительная серия случилась в седьмой раз, и лишь два тренера оставались у руля красно-белых в новом сезоне. Дмитрий Аленичев в итоге был уволен после первого тура (точнее, после поражения в Лиге Европы от АЕК), а Валерий Карпин проработал с перерывами еще несколько сезонов. (Алексей МОРОЗ)

Проигрышные серии тренеров "Спартака" после ухода Романцева

Тренер

Кол-во

Сезон

Матчи

Невио СКАЛА

6

2004

Рубин (ЧР, г) – 0:2, Зенит (ЧР, д) – 0:3, Кр.Советов (ЧР, г) – 2:4, ЦСКА (ЧР, д) – 0:2, Ростов (ЧР, г) – 1:3, Алания (ЧР, д) – 0:1

Валерий КАРПИН

4

2010

Кр.Советов (ЧР, г) – 1:2, ЦСКА (ЧР, д) – 2:3, Зенит (ЧР, г) – 1:2, Динамо (ЧР, д) – 0:1

Унаи ЭМЕРИ

3

2012/13

Селтик (ЛЧ, д) – 2:3, ЦСКА (ЧР, д) – 0:2, Анжи (ЧР, г) – 1:2

Дмитрий ГУНЬКО

3

2013/14

Рубин (ЧР, г) – 1:2, Кубань (ЧР, д) – 0:2, Томь (ЧР, г) – 1:2

Мурат ЯКИН

3

2014/15

Терек (ЧР, г) – 2:4, ЦСКА (ЧР, д) – 0:1, Уфа (ЧР, д) – 1:2

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

3

2015/16

Кубань (КР, г) – 0:1, Урал (ЧР, д) – 0:1, Терек (ЧР, г) – 1:2

Массимо КАРРЕРА

3

2016/17

СКА-Хабаровск (КР, г) – 0:1, Уфа (ЧР, д) – 0:1, Зенит (ЧР, г) – 2:4

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/matchcenter/247687/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Супершвайни

Пора вводить импортное судейство, иначе админресурс просто уничтожит футбол России, итак уничтоженный г-дами Миллерами и Гинерами.

19:20

corsar69

сраптак заныл, пусть не на судью валят , а на товарища глушакова. который тупил и грубил всю игру.

19:20

гениалисимус

Нужно привлекать УЕФА иначе наше судейство не победить,матч договорной между зенитом и судьёй. это видно по трактовке правил. А г Дзюбе нужно вести себя по мужски. в 35 закончит играть и кто нибудь за его слова ....

19:17

Seraffim

Поражение поражению рознь. В этом матче Спартак играл лучше Зенита, да и в двух других проигранных матчах не выглядел безнадежным. Сегодняшняя победа Зенита, это победа судьи иванова.

19:04

зенит-супер-чемпион

верните леру. я все прощу.

19:02

SaypinS

Смысл этой статьи? Да еще так быстро - все были в курсе итога матча?

18:59

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