Три поражения подряд из спартаковских тренеров пережил только Карпин

Поражение от "Зенита" со счетом 2:4 стало третьим подряд для подопечных Массимо Карреры с учетом кубкового поединка в Хабаровске. После ухода Романцева столь длительная серия случилась в седьмой раз, и лишь два тренера оставались у руля красно-белых в новом сезоне. Дмитрий Аленичев в итоге был уволен после первого тура (точнее, после поражения в Лиге Европы от АЕК), а Валерий Карпин проработал с перерывами еще несколько сезонов. (Алексей МОРОЗ)

Проигрышные серии тренеров "Спартака" после ухода Романцева