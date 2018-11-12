Три неназначенных пенальти. Что теперь сделают с Еськовым?

В матче 14-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Енисей" (3:0) арбитр Алексей Еськов не назначил три 11-метровых.

Пенальти в ворота "Краснодара"

На 6-й минуте Еськов неверно оценил единоборство Спайича и Саркисова. Судья не заметил, что защитник хозяев толкнул соперника в спину. Следовало наказать нарушителя пенальти.

Эпизод из матча "Краснодар" - "Енисей".

Пенальти в ворота "Енисея"

На 14-й минуте следовало назначить 11-метровый уже в ворота гостей. Когда их футболист Зотов отставленной в сторону левой рукой остановил мяч в своей штрафной площади. Еськов предложил продолжить игру.

Эпизод из матча "Краснодар" - "Енисей".

Второй пенальти в ворота "Енисея"

Самый сложный момент. На 41-й минуте снова были основания для назначения пенальти в ворота "Енисея", когда Кичин сыграл в мяч левой рукой. Судье же показалось, что игрок сначала ударил по мячу головой, и уже от нее он угодил в руку.