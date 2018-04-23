22:29 23 апреля | Футбол — РФПЛ

"Три". Недвусмысленный твит "Локомотива"

7

"Локомотив" в официальном Твиттере опубликовал очень короткое сообщение. Оно содержит одно слово: "Три", а также хэштег "на пути к главному". По всей видимости, железнодорожники намекают на близость к третьему в истории чемпионскому титулу. После поражения "Спартака" от "Ахмата" (1:3) в сегодняшней игры, "Локо" опережает ближайших соперников - ЦСКА - на 6 очков. Для завоевания чемпионства железнодорожникам необходимо одержать одну победу в оставшихся турах.

"Локомотив" станет чемпионом, если победит "Краснодар"

Опрос

Кто станет чемпионом России по футболу?
голосовать
7
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

Гоп.

23:26 23 апреля

tamer-1

redgy надеюсь про три очка. намекать на третье чемпионство пока рановато........... 3 очка и титул уже ихний ваше то..

23:08 23 апреля

igogohruhru

это называется недвусмысленный твит. на самом деле они имели ввиду третье подряд поражение спартака.

22:48 23 апреля

Нефилим

Три очка до чемпионства, три игры, третье чемпионство, три плюхи пропустил Спартак)

22:41 23 апреля

DJKrolik

Три - это 3 оставшиеся игры. Смотрите, дальше они твитнут "два". Давайте спорить, СЭ. Лично меня устроит молдавский коньяк Калараш, если я прав.

22:38 23 апреля

redgy

надеюсь про три очка. намекать на третье чемпионство пока рановато

22:38 23 апреля

Challenger

Я думаю, тут намёк не на третье чемпионство, а на оставшиеся очки

22:35 23 апреля

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!