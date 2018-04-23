"Три". Недвусмысленный твит "Локомотива"

"Локомотив" в официальном Твиттере опубликовал очень короткое сообщение. Оно содержит одно слово: "Три", а также хэштег "на пути к главному". По всей видимости, железнодорожники намекают на близость к третьему в истории чемпионскому титулу. После поражения "Спартака" от "Ахмата" (1:3) в сегодняшней игры, "Локо" опережает ближайших соперников - ЦСКА - на 6 очков. Для завоевания чемпионства железнодорожникам необходимо одержать одну победу в оставшихся турах.

"Локомотив" станет чемпионом, если победит "Краснодар"