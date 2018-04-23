"Три". Недвусмысленный твит "Локомотива"

"Локомотив" в официальном Твиттере опубликовал очень короткое сообщение. Оно содержит одно слово: "Три", а также хэштег "на пути к главному". По всей видимости, железнодорожники намекают на близость к третьему в истории чемпионскому титулу. После поражения "Спартака" от "Ахмата" (1:3) в сегодняшней игры, "Локо" опережает ближайших соперников - ЦСКА - на 6 очков. Для завоевания чемпионства железнодорожникам необходимо одержать одну победу в оставшихся турах.
Три. #НаПутиКГлавному– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 апреля 2018 г.
shpasic
Гоп.
23:26 23 апреля
tamer-1
redgy надеюсь про три очка. намекать на третье чемпионство пока рановато........... 3 очка и титул уже ихний ваше то..
23:08 23 апреля
igogohruhru
это называется недвусмысленный твит. на самом деле они имели ввиду третье подряд поражение спартака.
22:48 23 апреля
Нефилим
Три очка до чемпионства, три игры, третье чемпионство, три плюхи пропустил Спартак)
22:41 23 апреля
DJKrolik
Три - это 3 оставшиеся игры. Смотрите, дальше они твитнут "два". Давайте спорить, СЭ. Лично меня устроит молдавский коньяк Калараш, если я прав.
22:38 23 апреля
redgy
надеюсь про три очка. намекать на третье чемпионство пока рановато
22:38 23 апреля
Challenger
Я думаю, тут намёк не на третье чемпионство, а на оставшиеся очки
22:35 23 апреля