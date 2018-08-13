Три из трех! "Зенит" в меньшинстве победил "Рубин" и вернулся на первое место

Понедельник. Казань. "Рубин" - "Зенит" - 0:1. Гости одержали третью победу на старте РПЛ. Фото https://twitter.com/zenit_spb

"Рубин" на своем поле в матче 3-го тура чемпионата России уступил "Зениту" (0:1). Единственный гол на 78-й минуте забил Александр Ерохин.

Отметим, что гости отличились в меньшинстве – на 71-й минуте вторую желтую карточку получил гостей Далер Кузяев.

Команда Сергея Семака одержала третью победу на старте и лидирует в РПЛ.

Чемпионат России

Премьер-лига

3-й тур

"Рубин" (Казань) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

Гол: Ерохин, 78.

"Рубин": Джанаев, Кудряшов (Устинов, 45+1), Чико, Сесар Навас, Сорокин, Байрамян, И.Коновалов, Могилевец, Камболов, Азмун, Бухаров (Шекари, 46).

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Нобоа, Шатов (Ерохин, 46), Мак (Анюков, 86), Дзюба (Заболотный, 84).

Предупреждения: Кудряшов, 43. Мевля, 54. Кузяев, 64. И.Коновалов, 73.

Удаление: Кузяев, 71.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Шаламберидзе (Москва), Богач (Люберцы).

13 августа. Казань. Стадион "Казань Арена".

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