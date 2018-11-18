Три футболиста "Зенита" за один день сыграли два матча: с "Шальке" и "Лучом"

Три футболиста "Зенита" за один день приняли участие в двух матчах. Ими стали Леон Мусаев, Илья Воробьев и Сергей Иванов. Сперва они вышли на поле в товарищеском матче против "Шальке" (2:1). Мусаев провел весь второй тайм, Воробьев - 17 минут, Иванов - 10. Игра закончилась примерно в 16.55 по московскому времени.

Через два часа Мусаев и Воробьев появились на поле в стартовом составе "Зенита-2" на игру Олимп-ФНЛ против "Луча" (0:1). Мусаев был заменен на Сергея Иванова на 68-й минуте, а Воробьев провел на поле все 90 минут.