Тренировка ЦСКА в прямом эфире. Live

ЦСКА ведет прямую трансляцию тренировки первой команды на испанском сборе в Кампоаморе. Трансляция проходит в тестовом режиме, ориентировочная продолжительность эфира – 20 минут.
ЦСКА ведет прямую трансляцию тренировки первой команды на испанском сборе в Кампоаморе. Трансляция проходит в тестовом режиме, ориентировочная продолжительность эфира – 20 минут.
armi
Выкладывать пост с 10-летней инфой - это "круто"!!! spetrov! Полечись !!!!!
14:43
spetrov
Напомнили цитату 10-летней давности. – Удовольствия от игры, естественно, не получил, – сообщил тренер. – «Шахтер» был сильнее практически во всех компонентах. Соперник переиграл нас как тактически, так и функционально, полностью заслужив победу. Мы же допустили слишком много ошибок. – Что с Карвальо? – Все нормально. Он лечится. Вот уже второй год. :)
13:49