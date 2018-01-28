13:25 | Футбол — РФПЛ

Тренировка ЦСКА в прямом эфире. Live

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ЦСКА ведет прямую трансляцию тренировки первой команды на испанском сборе в Кампоаморе. Трансляция проходит в тестовом режиме, ориентировочная продолжительность эфира – 20 минут.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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armi

Выкладывать пост с 10-летней инфой - это "круто"!!! spetrov! Полечись !!!!!

14:43

spetrov

Напомнили цитату 10-летней давности. – Удовольствия от игры, естественно, не получил, – сообщил тренер. – «Шахтер» был сильнее практически во всех компонентах. Соперник переиграл нас как тактически, так и функционально, полностью заслужив победу. Мы же допустили слишком много ошибок. – Что с Карвальо? – Все нормально. Он лечится. Вот уже второй год. :)

13:49