Тренировка "Ахмата" под руководством Рахимова. Видео

Пресс-служба "Ахмата" опубликовала видео с сегодняшней вечерней тренировки команды под руководством Рашида Рахимова.
53-летний специалист вернулся в грозненскую команду. Он руководил "Тереком" (предыдущее название "Ахмата") с 2013 года по 2017-й, под его руководством грозненская команда добилась лучшего результата в своей истории – заняла пятое место в чемпионате-2016/17.
Live: прямо в эти минуты ФК "Ахмат" на своей базе проводит вечернюю тренировку. Работой команды руководит Рашид Рахимов. #Ахмат #Грозный #Рахимов pic.twitter.com/m6pklEb2a9– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 7 сентября 2018 г.