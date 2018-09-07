Тренировка "Ахмата" под руководством Рахимова. Видео

Пресс-служба "Ахмата" опубликовала видео с сегодняшней вечерней тренировки команды под руководством Рашида Рахимова.

53-летний специалист вернулся в грозненскую команду. Он руководил "Тереком" (предыдущее название "Ахмата") с 2013 года по 2017-й, под его руководством грозненская команда добилась лучшего результата в своей истории – заняла пятое место в чемпионате-2016/17.