"Треним дружно". "Краснодар" разместил фото с тренировки - в кадре попавший в ДТП Смолов

"Краснодар" продолжает подготовку к гостевому матчу 2-го тура Российской премьер-лиги против "Урала". "Быки" в Инстаграме опубликовали фотографию с сегодняшней тренировки, на которой изображен форвард команды Федор Смолов.

- Треним дружно! Впереди "Урал" - "Краснодар". 4 августа в 14.00 в Екатеринбурге, - говорится в сообщении.

Ранее очевидцы сообщили, что в ночь на 1 августа Смолов попал в аварию в Краснодаре, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition ценой 9 миллионов рублей. Смолов снес дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.

Сегодня появилась информация, что Смолов во всем признался и пообещал все восстановить. Игрок сказал, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление. Теперь он ждет суда - за оставление ДТП его могут лишить прав. Также футболиста может получить до 15 суток административного ареста.

Черное лето Смолова. Он попал в ДТП //

Смолов разбил машину за 9 миллионов рублей. Что об этом известно