Тренеры "Тосно" вышли на матч с "Динамо" с "Ленточкой Ленинградской Победы"

В преддверии годовщины победы в Великой Отечественной войне тренерский штаб "Тосно" вышел на матч чемпионата России с "Динамо" (1:2) с "Ленточкой Ленинградской Победы", сообщает пресс-служба клуба.

Оливковый цвет ленточки символизирует Победу, а зеленый – цвет жизни. Они также повторяют цвета колодки медали "За оборону Ленинграда" – главной награды блокадников.

В преддверии праздника Великой Победы, тренерский штаб команды вышел на матч с "Ленточкой Ленинградской Победы".

Оливковый цвет ленточки символизирует Победу, а зелёный – цвет жизни. Они также повторяют цвета колодки медали "За оборону Ленинграда" – главной награды блокадников. pic.twitter.com/qNDNydLPIK – ФК ТОСНО (@fctosno) 5 мая 2018 г.

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