17:17 | Футбол — РФПЛ

Тренеры "Тосно" вышли на матч с "Динамо" с "Ленточкой Ленинградской Победы"


В преддверии годовщины победы в Великой Отечественной войне тренерский штаб "Тосно" вышел на матч чемпионата России с "Динамо" (1:2) с "Ленточкой Ленинградской Победы", сообщает пресс-служба клуба.

Оливковый цвет ленточки символизирует Победу, а зеленый – цвет жизни. Они также повторяют цвета колодки медали "За оборону Ленинграда" – главной награды блокадников.

Тосно - Динамо М

 Расписание чемпионата России по футболу

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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