Тренер "Звезды": "ЦСКА обещал дать ответ по Пепе по окончании первого сбора"

Главный тренер украинской "Звезды" Роман Монарев рассказал, что ЦСКА примет решение о возможном трансфере защитника команды Сесе-Франка Пепе по окончании первого сбора в Испании. Напомним, Пепе прибыл на тренировочных сбор ЦСКА на просмотр 11 января.
- Когда ЦСКА обещал принять решение по поводу возможного трансфера? И как оцениваете вероятность перехода?, - вопрос Монареву.
- Пока воздержусь от оценок. Что касается ответа, то обещали по окончании первого сбора. У ЦСКА запланировано несколько матчей, где они смогут посмотреть на защитника в работе.
Первый сбор ЦСКА в испанском Кампоаморе завершится 22 января. (Павел ГУРЕВИЧ)
spetrov
Посмотрел обзор их матча с Шахтером (2:4). Сомнительный защитник.
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