Тренер "Звезды": "ЦСКА обещал дать ответ по Пепе по окончании первого сбора"

Главный тренер украинской "Звезды" Роман Монарев рассказал, что ЦСКА примет решение о возможном трансфере защитника команды Сесе-Франка Пепе по окончании первого сбора в Испании. Напомним, Пепе прибыл на тренировочных сбор ЦСКА на просмотр 11 января.

- Когда ЦСКА обещал принять решение по поводу возможного трансфера? И как оцениваете вероятность перехода?, - вопрос Монареву.

- Пока воздержусь от оценок. Что касается ответа, то обещали по окончании первого сбора. У ЦСКА запланировано несколько матчей, где они смогут посмотреть на защитника в работе.

Первый сбор ЦСКА в испанском Кампоаморе завершится 22 января. (Павел ГУРЕВИЧ)

ЦСКА просматривает игрока "Звезды" Пепе. Он защитник