Тренер "Зенита" Бурова рассказала о знакомстве с Семаком

Тренер по физической подготовке "Зенита" Мария Бурова рассказала Фонтанке о знакомстве с главным тренером петербургского клуба Сергеем Семаком.

– Как случилось ваше знакомство с Сергеем Семаком?

– Не помню, Семак сам мне позвонил или мне дали его телефон, – цитирует Фонтанка Бурову. – Поговорили 5-10 минут. Я рассказала коротко о себе, Семак взял паузу, а потом уже Сергей Богданович позвонил с конкретным предложением. Я полетела на сборы "Уфы", чтобы просто посмотреть. Если честно, мне было достаточно сложно решиться уйти с руководящей должности в "Локомотиве". Непросто после 2,5 лет возвращаться в команду: я же работала с основой железнодорожников и прекрасно понимала, что меня ждет. Когда руководишь медицинским центром, к тебе приходят и просят, а я уже сама решаю, что и как делать. В команде – работа другая. Нужно обеспечить итоговый результат. Как только я приехала в "Уфу", я сразу поняла: остаюсь.

– Подозреваю, переживаний по поводу переезда в Петербург у вас тоже не было.

– Никаких сомнений. Я уже говорила: я очень надеялась, что пригожусь Сергею Богдановичу, где бы он ни работал. Тренерский штаб, который он создал в "Уфе", – это уникальный живой организм, который развивался каждый день.