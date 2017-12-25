Тренер вратарей "Урала": "Привез с собой из Германии немало идей для клуба"

Тренер вратарей "Урала" Андрей Шпилев отметил, что очень рад итогам поездки в Германию, где посетил сразу несколько футбольных матчей, а также пообщался с коллегами из команд бундеслиги. Шпилев подчеркнул, что привез с собой немало идей для клуба.

– Несказанно рад итогам поездки, удалось посмотреть множество различных городов, семь матчей, три академии, – цитирует клубная пресс-служба Шпилева. – Также доволен нашему личному знакомству с коллегами – представителями элитной лиги Германии. Ребятами они оказались отличными, без звездной болезни. Общаться было легко. Узнал от них, как они строят микроцикл в различные периоды, о структуре тренировки и направленности. Порадовала и даже удивила схожесть мыслей, что указывает мне на правильное направление.

Также отметил несколько своеобразных элементов в разминке и тренировочных занятиях. Общались на английском, а иногда мне доводилось применять знания немецкого языка. Они у меня небольшие, но от того и был счастлив, что получалось. Учил его сам, прослушивая курсы в интернете, смотря фильмы с субтитрами и слушая музыку в автомобиле. Ощутил атмосферу праздника в городах и на стадионах. Привез с собой немало идей для нашей академии, вратарей, тренеров, менеджмента клуба и популяризации футбола. Со всем этим готов поделиться по назначению.