Тренер вратарей "Ростова" Александр Гутеев: "Мы просматривали как Влашич бьет пенальти"

Тренер вратарей "Ростова" Александр Гутеев прокомментировал выступление голкипера желто-синих Сергея Песьякова в матче 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0). 29-летний российский вратарь отбил пенальти на 55-й минуте встречи. 11-метровый удар не смог реализовать хавбек ЦСКА Никола Влашич.

– Сегодня лучшим игроком матча признан Песьяков. Как оцените игру своего подопечного?

– Положительно. Сергей своими действиями вносил уверенность в игру партнеров, – приводит слова Гутеева пресс-служба "Ростова". – Выручил команду в эпизоде с пенальти и не дал усомниться в своем мастерстве. Когда вратарь играет "на ноль" – это всегда хорошо.

– Показалось, что Сергей не "гадал", а реагировал на удар Влашича. Это ваша установка?

– Рабочий момент. Он действительно не "гадал", мы просматривали как бьют пенальти футболисты ЦСКА, в частности Влашич, который, чаще всего, исполняет одиннадцатиметровые в составе армейцев. Он пробил именно так, как и ожидали. Это обычная практика, в настоящее время в большинстве команд используют современные технологии и информацию, которую они дают. Другой момент – насколько это поможет. В любом случае, предупрежден – значит вооружен.