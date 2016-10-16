21:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тренер "Урала" получил неожиданное сообщение во время матча с "Зенитом"

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Один из тренеров "Урала" получил сообщение с неожиданной просьбой во время матча 10-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2). Некто попросился на просмотр в клуб, но специалист не мог ответить до окончания поединка. После матча он написал, что была игра с "Зенитом", на что его собеседник поинтересовался, с каким счетом она завершилась. Дальнейшая переписка не была опубликована.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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КОММЕНТАРИИ (9)
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freak

Карпин?

22:42

Гарик "внук Наташи" Попов

Глушаков за титулами???

22:19

mihailmboss

вообще то, эта новость из рубрики трансферы. Но парень так уж сильно хочет в урал, что в конце все испортил вопросом: как сиграли? Все хорошо начиналось, заинтриговал, уже почти договорился и тут. Хочет в Урал, должен знать все о команде, вплоть до текущих событий

22:18

Бен Ричардс

Может быть шифровка условным кодом?

22:17

shpasic

а зачем тренеру Урала писать на холоде?

22:13

Romka3101

Не иначе как Алиев опять нажрался

22:07

RSDsouth

Супер новость ! Ждём продолжение ! Источник СЭ, жги !

22:07

баламошка

Месси?

21:57

Jean4

Судя по орфографии и пунктуации, писал Колян с Перми.

21:57

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