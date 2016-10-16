Тренер "Урала" получил неожиданное сообщение во время матча с "Зенитом"

Один из тренеров "Урала" получил сообщение с неожиданной просьбой во время матча 10-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2). Некто попросился на просмотр в клуб, но специалист не мог ответить до окончания поединка. После матча он написал, что была игра с "Зенитом", на что его собеседник поинтересовался, с каким счетом она завершилась. Дальнейшая переписка не была опубликована.
Иногда сотрудники клуба получают неожиданные сообщения прямо во время игры... pic.twitter.com/dnLfpOEAtZ– ФК Урал (@FCURAL) 16 октября 2016 г.
freak
Карпин?
22:42
Гарик "внук Наташи" Попов
Глушаков за титулами???
22:19
mihailmboss
вообще то, эта новость из рубрики трансферы. Но парень так уж сильно хочет в урал, что в конце все испортил вопросом: как сиграли? Все хорошо начиналось, заинтриговал, уже почти договорился и тут. Хочет в Урал, должен знать все о команде, вплоть до текущих событий
22:18
Бен Ричардс
Может быть шифровка условным кодом?
22:17
shpasic
а зачем тренеру Урала писать на холоде?
22:13
Romka3101
Не иначе как Алиев опять нажрался
22:07
RSDsouth
Супер новость ! Ждём продолжение ! Источник СЭ, жги !
22:07
баламошка
Месси?
21:57
Jean4
Судя по орфографии и пунктуации, писал Колян с Перми.
21:57