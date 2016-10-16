Тренер "Урала" получил неожиданное сообщение во время матча с "Зенитом"

Один из тренеров "Урала" получил сообщение с неожиданной просьбой во время матча 10-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2). Некто попросился на просмотр в клуб, но специалист не мог ответить до окончания поединка. После матча он написал, что была игра с "Зенитом", на что его собеседник поинтересовался, с каким счетом она завершилась. Дальнейшая переписка не была опубликована.

Иногда сотрудники клуба получают неожиданные сообщения прямо во время игры... pic.twitter.com/dnLfpOEAtZ – ФК Урал (@FCURAL) 16 октября 2016 г.