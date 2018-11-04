21:17 | Футбол — РПЛ

"Тренер уехал, клоуны остались". Баннер "Фратрии" на матче "Спартак" - "Урал"

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Организация болельщиков "Спартака" "Фратрия" во время домашнего матча 13-го тура премьер-лиги с "Уралом" (1:2) разместила критический баннер. Фанаты сравнили ситуацию с крылатым выражением: "Цирк уехал, а клоуны остались".

"Тренер уехал, клоуны остались", – написано на баннере "Фратрии".

"Спартак" потерпел четвертое домашнее поражение в РПЛ подряд. Это антирекорд - такого ранее в истории красно-белых не было.

 

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