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Тренер "Терека" раскритиковал Овчинникова за мнение о детских боях в Грозном

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Рамзан КАДЫРОВ (слева) и Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО.Кто прав - Кадыров или Емельяненко?

Тренер вратарей "Терека" Рамзан Цуцулаев недоумевает, зачем Сергей Овчинников высказал свое мнение о бойцовском вечере, который состоялся в Чечне. Ранее 45-летний специалист поддержал Федора Емельяненко.

- Хотелось бы знать, с чего ради Овчинников взялся за комментарии, не имеющие отношения к его профессиональной деятельности и тем более не владея полной достоверной ситуацией, - приводит пресс-служба грозненцев слова Цуцулаева. - Я в отличие от Овчинникова живу в этой республике и вижу своими глазами, сколько полезного делается в Чечне для развития спорта. И поэтому, несомненно, я на стороне нашего бойцовского клуба.

Футбольному тренеру не стоило подливать масла в огонь в известном вопросе о бойцовском вечере. А если Овчинникова мучает вопрос, кто в этом случае моська, а кто слон, я, как коллега, готов оказать посильную помощь и подтвердить, что его вариант - собака.

 

Тренер по вратарям "Терека" Рамзан Цуцулаев ответил коллеге из ЦСКА Сергею Овчинникову на его комментарии по поводу разногласия во мнении в связи с прошедшим в Грозном бойцовским вечером. В частности, в интервью СМИ Сергей Овчинников заявил, что "в конфликте между Емельяненко и бойцами из Чечни - то же самое, как моська лает на слона". - "Хотелось бы знать, с чего ради Овчинников взялся за комментарии, не имеющие отношения к его профессиональной деятельности, и тем более не владея полной достоверной ситуацией. Я, в отличие от Овчинникова, живу в этой республике и вижу своими глазами, сколько полезного делается в Чечне для развития спорта. И поэтому, несомненно, я на стороне нашего бойцовского клуба. Футбольному тренеру не стоило подливать масла в огонь в известном вопросе о бойцовском вечере. А если Овчинникова мучает вопрос - кто в этом случае моська, а кто слон,- я, как коллега, готов оказать посильную помощь и подтвердить, что его вариант - собака",- сказал Рамзан Цуцулаев. #Цуцулаев #БКАХМАТ @AKHMAT_mma

Фото опубликовано FC "Terek" Grozny (@fcterekgrozny) Окт 10 2016 в 1:12 PDT

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http://www.fc-terek.ru/newslist/#7757

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Sandberg

Цуцулаев) А это что еще за хрен с горы?(с))

13:14

AID1980

А кто это такой этот Цуцулаев и чего он в спорте достиг, что тявкает на Овчинникова?

13:13

bvp

И этот богатырь туда же полез.

12:25

spartakmoskva63

Совсем индейцы оборзели.

12:24

egoshin-alex

Ну, ничего себе, охранник позволяет себе высказаться о Федоре Емельяненко в уничижительной форме! Каждый встанет на защиту последнего императора! А тут еще никому неведомый тренер вратарей(!) начинает воспитывать Босса! Опять зазвездилась Ичкерия?

12:24

spartakmoskva63

@@@@@

12:23

Дузер

Лучше быть собакой чем ШАКАЛОМ!

12:06

механик39

В Чечне есть только одно мнение .

11:57

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