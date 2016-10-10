Тренер "Терека" раскритиковал Овчинникова за мнение о детских боях в Грозном

Тренер вратарей "Терека" Рамзан Цуцулаев недоумевает, зачем Сергей Овчинников высказал свое мнение о бойцовском вечере, который состоялся в Чечне. Ранее 45-летний специалист поддержал Федора Емельяненко.
- Хотелось бы знать, с чего ради Овчинников взялся за комментарии, не имеющие отношения к его профессиональной деятельности и тем более не владея полной достоверной ситуацией, - приводит пресс-служба грозненцев слова Цуцулаева. - Я в отличие от Овчинникова живу в этой республике и вижу своими глазами, сколько полезного делается в Чечне для развития спорта. И поэтому, несомненно, я на стороне нашего бойцовского клуба.
Футбольному тренеру не стоило подливать масла в огонь в известном вопросе о бойцовском вечере. А если Овчинникова мучает вопрос, кто в этом случае моська, а кто слон, я, как коллега, готов оказать посильную помощь и подтвердить, что его вариант - собака.
Тренер по вратарям "Терека" Рамзан Цуцулаев ответил коллеге из ЦСКА Сергею Овчинникову на его комментарии по поводу разногласия во мнении в связи с прошедшим в Грозном бойцовским вечером. В частности, в интервью СМИ Сергей Овчинников заявил, что "в конфликте между Емельяненко и бойцами из Чечни - то же самое, как моська лает на слона". - "Хотелось бы знать, с чего ради Овчинников взялся за комментарии, не имеющие отношения к его профессиональной деятельности, и тем более не владея полной достоверной ситуацией. Я, в отличие от Овчинникова, живу в этой республике и вижу своими глазами, сколько полезного делается в Чечне для развития спорта. И поэтому, несомненно, я на стороне нашего бойцовского клуба. Футбольному тренеру не стоило подливать масла в огонь в известном вопросе о бойцовском вечере. А если Овчинникова мучает вопрос - кто в этом случае моська, а кто слон,- я, как коллега, готов оказать посильную помощь и подтвердить, что его вариант - собака",- сказал Рамзан Цуцулаев. #Цуцулаев #БКАХМАТ @AKHMAT_mma
Sandberg
Цуцулаев) А это что еще за хрен с горы?(с))
13:14
AID1980
А кто это такой этот Цуцулаев и чего он в спорте достиг, что тявкает на Овчинникова?
13:13
bvp
И этот богатырь туда же полез.
12:25
spartakmoskva63
Совсем индейцы оборзели.
12:24
egoshin-alex
Ну, ничего себе, охранник позволяет себе высказаться о Федоре Емельяненко в уничижительной форме! Каждый встанет на защиту последнего императора! А тут еще никому неведомый тренер вратарей(!) начинает воспитывать Босса! Опять зазвездилась Ичкерия?
12:24
spartakmoskva63
@@@@@
12:23
Дузер
Лучше быть собакой чем ШАКАЛОМ!
12:06
механик39
В Чечне есть только одно мнение .
11:57