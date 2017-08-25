Тренер "Спарты": "Локомотив" ведет переговоры о переходе Караваева"

Помощник главного тренера "Спарты" Радослав Ковач сообщил о том, что защитник Вячеслав Караваев может продолжить карьеру в "Локомотиве". По его словам, железнодорожники ведут переговоры о полноценном трансфере 22-летнего россиянина, ранее выступавшего в составе ЦСКА.

- Да, действительно Караваев может продолжить карьеру в "Локомотиве". Речь не идет об аренде, если это случится, то будет полноценный трансфер, - приводит ТАСС слова Ковача. - Сейчас клубы ведут переговоры по этому поводу.

Предполагаемая сумма трансфера, которую российский клуб выплатит за Караваева, - 2,5 миллиона евро.

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СМИ: Караваев может перейти в "Локомотив"