Тренер "Спартака" Сергей Кузнецов: "У Селихова и Зе Луиша серьезных травм нет"

Тренер "Спартака" Сергей Кузнецов рассказал о подготовке команды к весенней стадии чемпионата России и товарищескому турниру "Фонбет Кубок Матч Премьер". Красно-белые сыграют на турнире с "Ростовом" (21 января), "Зенитом" (25 января) и "Локомотивом" (29 января).

- Условия великолепные. Мы начали подготовку к турниру, потому что нам важен результат, - сказал Кузнецов в интервью клубной пресс-службе. - Но мы не отходим от плана на сборе. Как и планировали, повышаем интенсивность тренировок. Подтягиваем все качества, чтобы подойти в боевой готовности к чемпионату.

Запланировали работу заранее, следуем намеченным курсом. Конечно, учитываем важность турнира, хотим в нем победить. Команда работает на фоне нагрузок.

- Селихов и Зе Луиш пропустили первые занятия. Когда их ждать?

- Они немножко приболели, никаких серьезных травм нет, надеемся, что медицинский штаб сможет их скоро вернуть к работе.