Тренер "Спартака": "Хотим победить на турнире в Катаре"

Тренер "Спартака" Сергей Кузнецов отметил важность предстоящего турнира на сборе в Катаре "Фонбет Кубок Матч Премьер". По его словам, команда ставит только самые высокие задачи.
– Мы не отходим от намеченного заранее плана и с сегодняшнего дня работаем в двухразовом режиме, интенсивность занятий повышается, - цитирует Кузнецова официальный сайт "Спартака". - Благо, условия для тренировок здесь отличные.
– Уже завтра матч с "Ростовом". Какие цели ставит перед командой тренерский штаб?
– Мы работаем в плановом режиме и подтягиваем уровень подготовки, чтобы в полной боевой готовности подойти к официальным матчам. Но результат предстоящего турнира для нас тоже важен. Мы хотим победить! Потому что "Спартак" – большой клуб, который всегда ставит перед собой только самые высокие задачи.
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